Навроцького просять не запрошувати антиукраїнську партію на засідання Ради нацбезпеки
Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий попросив президента Кароля Навроцького не запрошувати на засідання Ради національної безпеки ультраправу партію "Конфедерація Польської корони", відому антиукраїнськими і проросійськими поглядами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Чажастий стверджує, що його обов’язком є поінформувати президента про свої міркування з цього приводу, а рішення приймати доведеться самому Навроцькому.
"Я надіслав пану президенту лист, у якому пропоную йому розглянути можливість не запрошувати "Конфедерацію" до Ради національної безпеки", – повідомив Чажастий у Сеймі.
"Якщо ми маємо обговорювати питання озброєння, секретні справи в цій сфері, я не впевнений, що оточення пана Брауна, "Конфедерація", не передасть цю інформацію кому не слід", – заявив він.
Лідер "Нової лівиці" підкреслив, що його партія не погоджується з легітимізацією Гжегожа Брауна.
Чажастий посилався на інтерв’ю, яке Кароль Навроцький дав газеті Rzeczpospolita. Президента запитували про "Конфедерацію Польської корони" Гжегожа Брауна, щодо якої висуваються звинувачення у проросійській позиції. Навроцький заявив, що угруповання має парламентське представництво та підтримку частини виборців, тому "його слід розглядати як присутнє у польській політиці".
Рада національної безпеки є дорадчим органом президента Польщі, він визначає перелік її членів. Наразі туди входять голови Сейму і Сенату, кілька міністрів, керівники канцелярії президента, генерали, а також керівники фракцій, представлених у Сеймі.
Нагадаємо, нещодавно Гжегож Браун похвалився нищенням пам’ятника та місця поховання бійців УПА, які загинули в бою з НКВС, в урочищі Бялисток в Грубешівському повіті. Польська прокуратура почала розслідування з цього приводу.
Раніше стало відомо, що оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з людьми скандального політика Гжегожа Брауна щодо створення спільного виборчого списку правих сил до Сенату.