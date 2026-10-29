Навроцкого просят не приглашать антиукраинскую партию на заседание Совета нацбезопасности

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый попросил президента Кароля Навроцкого не приглашать на заседания Совета национальной безопасности ультраправую партию "Конфедерация польской короны", известную своими антиукраинскими и пророссийскими взглядами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Чажастый утверждает, что его обязанностью является проинформировать президента о своих соображениях по этому поводу, а решение принять придется самому Навроцкому.

"Я направил господину президенту письмо, в котором предлагаю ему рассмотреть возможность не приглашать "Конфедерацию" в Совет национальной безопасности", – сообщил Чажастый в Сейме.

"Если мы будем обсуждать вопросы вооружения, секретные дела в этой сфере, я не уверен, что окружение господина Брауна, "Конфедерация", не передаст эту информацию кому не следует", – заявил он.

Лидер "Новой левой" подчеркнул, что его партия не согласна с легитимизацией Гжегожа Брауна.

Чажастый сослался на интервью, которое Кароль Навроцкий дал газете Rzeczpospolita. Президента спрашивали о "Конфедерации Польской короны" Гжегожа Брауна, в отношении которой выдвигаются обвинения в пророссийской позиции. Навроцкий заявил, что группировка имеет парламентское представительство и поддержку части избирателей, поэтому "её следует рассматривать как присутствующую в польской политике".

Совет национальной безопасности является консультативным органом президента Польши, он определяет состав его членов. В настоящее время в него входят председатели Сейма и Сената, несколько министров, руководители канцелярии президента, генералы, а также руководители фракций, представленных в Сейме.

Напомним, недавно Гжегож Браун похвастался уничтожением памятника и места захоронения бойцов УПА, погибших в бою с НКВД, в урочище Бялисток в Грубешевском уезде. Польская прокуратура начала расследование по этому поводу.

Ранее стало известно, что окружение президента Польши Кароля Навроцкого ведет переговоры с людьми скандального политика Гжегожа Брауна о создании совместного избирательного списка правых сил в Сенат.