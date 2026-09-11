У Польщі почали провадження через нищення пам'ятника УПА одіозним політиком

Польська прокуратура розслідує обставини плюндрування в селищі Бялисток у Грубешівському повіті пам’ятника та місця поховання бійців УПА, які загинули в бою з НКВС у 1946 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Районна прокуратура в Грубешові проводить розслідування щодо знищення пам’ятника та місця поховання 41 бійця УПА в урочищі Бялисток.

Євродепутат Гжегож Браун опублікував відеозапис, на якому він та інші особи б’ють важким інструментом по кам’яному обеліску.

Підготовче провадження стосується "образи групи української національності шляхом пошкодження місця спочинку осіб, які загинули в бою з співробітниками НКВС" у населеному пункті Бялисток у Долгобичувській гміні.

Речник окружної прокуратури в Замості прокурор Рафал Кавалець повідомив, що слідчі вилучили відеозапис, який зафіксував цю подію, та опитали свідків.

Речник додав, що нікому не висунуто звинувачень. Він не виключив, що, якщо виникне така необхідність, буде розпочато процедуру зняття імунітету.

Гранітний обеліск вшановує пам’ять українців, які загинули в боях проти радянського НКВС. Він стоїть у селищі Бялисток, у гміні Долгобичув (Грубешівський повіт). Саме тут у 1946 році поховали загиблих українців, тож пам’ятник встановлено безпосередньо на місці масового поховання.

Місце пам’яті функціонує з 90-х років, а у нинішньому вигляді – у вигляді каменя з викарбуваними на ньому іменами загиблих – з 2019 року. Обеліск уже кілька разів піддавався вандалізму. Влітку 2026 року його обмалювали фарбою з балончика, а також вирізали арку, що прикрашала камінь. Посольство України тоді офіційно засудило цей акт вандалізму.

Люблінська воєводська адміністрація пояснила, що могила членів УПА, розташована в гміні Долгобичув, не фігурує в реєстрі військових могил і кладовищ, який веде воєвода.

У Міністерстві закордонних справ, коментуючи останній інцидент, заявили, що "політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами".

Днями цей пам’ятник вже пережив черговий акт вандалізму, поліція розшукує причетних.