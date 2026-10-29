ЄС оголосив новий раунд SAFE на 21,3 млрд євро і просить направити його на оборону України

У четвер, 29 жовтня, Європейська комісія оголосила другий раунд фінансування за оборонною програмою SAFE на суму 21,3 млрд євро та закликала держави-члени використати ці кошти, зокрема, для спільних закупівель озброєнь з Україною.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Єврокомісія закликала держави ЄС взяти участь у другому раунді фінансування в межах інструменту SAFE (Security Action for Europe – Безпекові заходи для Європи) на 21,3 млрд євро та врахувати в інвестиційних планах посилення військової підтримки України.

"Поряд із задоволенням власних потреб і реалізацією національних оборонних пріоритетів державам-членам також рекомендується використовувати кошти цього другого раунду для зміцнення співпраці з Україною. Це передбачається шляхом включення спільних закупівель з Україною до їхніх інвестиційних планів", – заявили у Єврокомісії.

Проте, джерела "Європейської правди" у ЄС, обізнані з деталями пропозиції, пояснили, що питання залучення українських компаній до спільного виробництва, що буде фінансуватися коштами SAFE, не є обовʼязковим та залишається на розсуд держав-членів.

Тож не можна із впевненістю заявляти, що вся сума в 21,3 млрд євро буде направлена "на посилення військової підтримки України" – варто дочекатися завершення прийому та розгляду заявок Єврокомісією.

Єврокомісія також звернулася до держав-членів з вимогою "надавати пріоритет нагальним потребам українських збройних сил і збройних сил держав-членів у сферах систем протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотників і систем протидії безпілотникам, а також боєприпасів і ракет".

"Після отримання від держав-членів заявок із зазначенням бажаних обсягів фінансування Єврокомісія протягом двох тижнів після завершення терміну їх подання повідомить про попередній розподіл коштів", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Нові можливості фінансування, доступні в межах другого раунду, є частиною 150 млрд євро довгострокових кредитів SAFE, затверджених у травні 2025 року. Наразі ЄС схвалив кредитні угоди всіх 19 держав-членів (останньою була Угорщина), які вирішили взяти участь у цьому інструменті. З 16 із них Єврокомісія вже підписала кредитні угоди.

Станом на сьогодні Єврокомісія виплатила майже 13,5 млрд євро 11 державам-членам, які запросили попереднє фінансування.

SAFE, який є ключовим компонентом ініціативи "Готовність 2030" (Readiness 2030), має на меті прискорити інвестиції в оборонні спроможності, зміцнити готовність і стійкість, а також посилити європейську оборонно-промислову базу завдяки розширенню співпраці та спільних закупівель.

Раніше в Європейській комісії повідомляли про плани виділити близько 20 млрд євро невикористаних кредитів за програмою SAFE для оголошення конкурсу оборонних проєктів для ЄС та України.

Польщу і ще кілька країн ЄС ці заяви заскочили зненацька.