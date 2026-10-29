ЕС объявил 2-й раунд SAFE на 21,3 млрд евро и просит направить его на оборону Украины

В четверг, 29 октября, Европейская комиссия объявила второй раунд финансирования по оборонной программе SAFE на сумму 21,3 млрд евро и призвала государства-члены использовать эти средства, в частности, для совместных закупок вооружений с Украиной.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Еврокомиссия призвала страны ЕС принять участие во втором раунде финансирования в рамках инструмента SAFE (Security Action for Europe – "Меры безопасности для Европы") на 21,3 млрд евро и учесть в инвестиционных планах усиление военной поддержки Украины.

"Наряду с удовлетворением собственных потребностей и реализацией национальных оборонных приоритетов государствам-членам также рекомендуется использовать средства этого второго раунда для укрепления сотрудничества с Украиной. Это предусматривается путем включения совместных закупок с Украиной в их инвестиционные планы", – заявили в Еврокомиссии.

Источники "Европейской правды", осведомленные о деталях предложения, пояснили, что вопрос привлечения украинских компаний к совместному производству, которое будет финансироваться за счет средств SAFE, не является обязательным требованием и остается на усмотрение государств-членов.

Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что вся сумма в 21,3 млрд евро будет направлена "на усиление военной поддержки Украины" – следует дождаться завершения приема и рассмотрения заявок Еврокомиссией.

Еврокомиссия также обратилась к государствам-членам с требованием "уделять приоритетное внимание неотложным потребностям украинских вооруженных сил и вооруженных сил государств-членов в сферах систем противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотников и систем противодействия беспилотникам, а также боеприпасов и ракет".

"После получения от государств-членов заявок с указанием желаемых объемов финансирования Еврокомиссия в течение двух недель после завершения срока их подачи сообщит о предварительном распределении средств", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Новые возможности финансирования, доступные в рамках второго раунда, являются частью 150 млрд евро долгосрочных кредитов SAFE, утвержденных в мае 2025 года. На данный момент ЕС одобрил кредитные соглашения всех 19 государств-членов (последней была Венгрия), которые решили принять участие в этом инструменте. С 16 из них Еврокомиссия уже подписала кредитные соглашения.

По состоянию на сегодняшний день Еврокомиссия выплатила почти 13,5 млрд евро 11 государствам-членам, которые запросили предварительное финансирование.

SAFE, являющийся ключевым компонентом инициативы "Готовность 2030" (Readiness 2030), призван ускорить инвестиции в оборонные возможности, укрепить готовность и устойчивость, а также усилить европейскую оборонно-промышленную базу благодаря расширению сотрудничества и совместных закупок.

Ранее в Европейской комиссии сообщали о планах выделить около 20 млрд евро неиспользованных кредитов по программе SAFE для объявления конкурса оборонных проектов для ЕС и Украины.

Польшу и еще несколько стран ЕС эти заявления застали врасплох.