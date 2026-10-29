Британія придбала трансформатор за понад 400 тис. євро для Чернігівщини

До Чернігівської області прибув новий силовий трансформатор, який придбали через Фонд підтримки енергетики України за кошти Великої Британії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Обладнання вартістю понад 416 000 євро придбали за фінансування Великої Британії. Трансформатор доставили разом із допоміжними компонентами та підтримкою для встановлення.

"З огляду на те, що відключення електроенергії впливають на громади по всій Україні, доставка необхідного обладнання до регіонів, які найбільше його потребують, залишається пріоритетом", – зазначили у міністерстві.

Трансформатор допоможе відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру, посилити надійність електропостачання та підтримати роботу місцевих енергетичних команд у підготовці до зимових місяців, вважають в уряді.

Нагадаємо, уряд Нідерландів у середу оголосив про виділення 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.

А норвезький уряд у вівторок оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.