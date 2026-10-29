Великобритания приобрела трансформатор стоимостью более 400 тыс. евро для Черниговской области

В Черниговскую область поступил новый силовой трансформатор, приобретенный через Фонд поддержки энергетики Украины на средства Великобритании.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Оборудование стоимостью более 416 000 евро было приобретено при финансовой поддержке Великобритании. Трансформатор доставили вместе со вспомогательными компонентами и поддержкой для установки.

"Учитывая, что отключения электроэнергии затрагивают население по всей Украине, доставка необходимого оборудования в регионы, которые в нём больше всего нуждаются, остаётся приоритетом", – отметили в министерстве.

Трансформатор поможет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, повысить надежность электроснабжения и поддержать работу местных энергетических бригад в рамках подготовки к зимним месяцам, считают в правительстве.

Напомним, правительство Нидерландов в среду объявило о выделении 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.

А норвежское правительство во вторник объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.