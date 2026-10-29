Брюссель відхилив запит країн Балтії щодо 500 млн євро на протидію дронам

Європейська комісія відповіла на запит Литви, Латвії та Естонії щодо виділення 500 млн євро на розробку засобів захисту від дронів, однак не запропонувала нового фінансування в обсязі, якого вимагали три країни Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Наприкінці вересня міністри оборони трьох країн надіслали листа до Європейської комісії з проханням про термінову фінансову підтримку для посилення захисту від дронів.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас, міністр оборони Естонії Мартін Херем та міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс прагнули отримати фінансування для розробки системи протидії дронам, яка також могла б слугувати зразком для інших країн Європейського Союзу.

Лист мав гриф секретності, але Каунас повідомив LRT, що країни Балтії прагнуть об’єднати технології виявлення дронів, штучного інтелекту та їх перехоплення в єдину інтегровану систему протиповітряної оборони.

Балтійські країни сподівалися, що Європейська комісія схвалить додаткове фінансування регіональних систем захисту від дронів до кінця цього року. Раніше комісія повідомила, що ретельно аналізує цей запит і дуже серйозно ставиться до занепокоєнь держав-членів.

Однак Андрюс Кубілюс, європейський комісар з питань оборони та космосу, повідомив у середу, що комісія надіслала свою відповідь, але не може надати додаткове фінансування, якого прагнули країни Балтії.

"Наразі одним із варіантів є використання додаткового фінансування в рамках інструменту SAFE. Ми оголосимо новий конкурс найближчим часом, оскільки після першого конкурсу залишився 21 мільярд євро", – сказав Кубілюс.

Він додав, що інших суттєвих можливостей фінансування в рамках бюджетних програм ЄС майже немає, оскільки поточний бюджетний період добігає кінця.

Як стало відомо LRT, фінансування заходів протидії дронам також може бути надано через Фонд інтегрованого управління кордонами, хоча відповідні суми будуть значно меншими за 500 мільйонів євро, яких вимагали країни Балтії.

Раніше у Литві заявляли, що отримали позитивні сигнали від ЄС щодо фінансування протидії дронам.

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