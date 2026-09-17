Туск: Росія готує гібридні удари по країнах, що підтримують Україну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск стверджує, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Про це він сказав у промові, присвяченій 87-й річниці радянського вторгнення до Польщі 1939 року, цитує Onet, пише "Європейська правда".

Туск зазначив, що, згідно з оцінками розвідки, існують "плани гібридних ударів із застосуванням дронів та ракет проти країн, які підтримують Україну, зокрема Польщі".

Він стверджує, що найсвіжіші розвіддані щодо цього є "дуже послідовними та переконливими".

Туск очікує, що Росія буде вдавати, ніби будь-які інциденти є "випадковими".

"Існує реальний ризик, що дрони або інші види снарядів можуть бути запущені на територію однієї або кількох країн НАТО на східному фланзі і навіть можуть завдати шкоди, а офіційна версія полягатиме в тому, що це нещасний випадок і що нікому немає підстав розраховувати на будь-яку реакцію з боку НАТО", – сказав він.

За його словами, мета цього – "паралізувати або принаймні послабити рішучість НАТО застосувати відповідні положення" Договору про НАТО.

"Мета полягатиме в тому, щоб загалом підірвати цілісність НАТО і, перш за все, переконати країни-члени, що стаття 5 є скоріше теоретичною, ніж практичною – тобто виходити з припущення, що ніхто не захоче гинути за Латвію чи Литву, з огляду на те, що ми маємо справу з інцидентами, а не з оголошенням війни", – додав польський прем’єр.

Раніше Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Разом з тим, польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.