У Литві кажуть, що отримали позитивні сигнали від ЄС щодо фінансування на захист від дронів

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що Єврокомісія згодом розгляне запит балтійських країн на виділення додаткових 500 млн євро на посилення захисту від дронів.

Про це він повідомив у коментарі LRT, пише "Європейська правда".

Міністр нагадав, що Литва, Латвія та Естонія звернулися з цим запитом до Брюсселя, щоб заповнити прогалини у спроможностях своєї протиповітряної оборони у відбитті дронових атак.

"Пріоритети ті самі – це протиповітряна оборона, лише обладнання, можливо, дещо відрізняється. Литва зосереджується переважно на системах виявлення та посиленні кінетичної оборони", – заявив Каунас.

"Сигнали є позитивними. Ці позитивні сигнали означають, що Комісія розгляне це питання, і я вважаю, що в ході переговорів ми уточнимо, на що саме будуть спрямовані кошти", – оголосив він.

Глава Міноборони Литви застеріг, що навіть у разі завершення російської війни проти України РФ продовжить становити загрозу для країн Балтії.

"Росія точно не зупиниться, уся її економіка сьогодні є військовою економікою. Навіть у разі укладення перемир’я чи миру Росія все одно вироблятиме озброєння. Це означає, що наша оборонна промисловість має рухатися вперед ще швидше", – заявив Каунас.

Посадовець у понеділок бере участь у Брюсселі в засіданні міністрів оборони ЄС, на якому разом із колегами обговорить питання збільшення військової підтримки України та ескалацію гібридних кампаній Росії.

"Ми вже не говоримо про те, що хтось щось зробив, ми вже говоримо про те, що Росія організовує гібридні атаки. Зараз питання полягає в тому, як ми відповімо на ці гібридні загрози", – сказав литовський міністр.

Раніше ЗМІ повідомили, що Естонія, Латвія та Литва звернулися до Європейської комісії з проханням негайно виділити 500 мільйонів євро на посилення систем протидії дронам у балтійських країнах.

Посилення захисту від дронів у Балтійському регіоні є нагальним завданням, оскільки є ймовірність, що Росія спробує перевірити на практиці статтю 5 договору НАТО, завдавши ударів безпілотниками по східному флангу Альянсу.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс розповів, що його країна розробила плани евакуації на випадок загроз з боку Росії.