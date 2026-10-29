Брюссель отклонил запрос стран Балтии о выделении 500 млн евро на противодействие дронам

Европейская комиссия ответила на запрос Литвы, Латвии и Эстонии о выделении 500 млн евро на разработку средств защиты от дронов, однако не предложила нового финансирования в том объеме, которого требовали три страны Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В конце сентября министры обороны трех стран направили письмо в Европейскую комиссию с просьбой о срочной финансовой поддержке для усиления защиты от дронов.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас, министр обороны Эстонии Мартин Херем и министр обороны Латвии Райвис Мелнис стремились получить финансирование для разработки системы противодействия дронам, которая также могла бы служить образцом для других стран Европейского Союза.

Письмо имело гриф секретности, но Каунас сообщил LRT, что страны Балтии стремятся объединить технологии обнаружения дронов, искусственного интеллекта и их перехвата в единую интегрированную систему противовоздушной обороны.

Прибалтийские страны надеялись, что Европейская комиссия одобрит дополнительное финансирование региональных систем защиты от дронов до конца этого года. Ранее комиссия сообщила, что тщательно анализирует этот запрос и очень серьезно относится к опасениям государств-членов.

Однако Андрюс Кубилюс, европейский комиссар по вопросам обороны и космоса, сообщил в среду, что комиссия направила свой ответ, но не может предоставить дополнительное финансирование, к которому стремились страны Балтии.

"В настоящее время одним из вариантов является использование дополнительного финансирования в рамках инструмента SAFE. Мы объявим новый конкурс в ближайшее время, поскольку после первого конкурса осталось 21 миллиард евро", – сказал Кубилюс.

Он добавил, что других существенных возможностей финансирования в рамках бюджетных программ ЕС практически нет, поскольку текущий бюджетный период подходит к концу.

Как стало известно LRT, финансирование мер по противодействию дронам также может быть предоставлено через Фонд интегрированного управления границами, хотя соответствующие суммы будут значительно меньше 500 миллионов евро, которых требовали страны Балтии.

Ранее в Литве заявляли, что получили положительные сигналы от ЕС относительно финансирования противодействия дронам.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.