У Мілані затримали чоловіка, який готував теракти у синагозі та мечеті

В італійському Мілані затримали 22-річного хлопця, який готував теракти у синагозі та мечеті.

Про це повідомляє ANSA, інформує "Європейська правда".

Чоловік попередньо готував способи виготовлення вибухових пристроїв та модифікації вогнепальної зброї. Готові пристрої він планував використати у синагозі та мечеті в передмісті Мілана.

Під час обшуку поліцейські знайшли на його електронних пристроях матеріали, що пропагують ксенофобію та заперечення Голокосту, а також – містять ідеологію терориста Андерса Брейвіка, який вчинив масові вбивства у Норвегії в 2011 році.

Також на його електронних пристроях знайшли свідчення пошуку хімічних речовин для виготовлення вибухівки.

Раніше у Великій Британії двом громадянам Ірану висунули звинувачення у терористичних злочинах у зв’язку з імовірною змовою проти єврейської громади в Манчестері.

Нагадаємо, німецька поліція заарештувала двох громадян Білорусі, які планували диверсії проти Німеччини на користь Росії і які підозрюються у спробі підпалу оборонного підприємства в Румунії.