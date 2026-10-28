ЗМІ: у Німеччині затримали двох білорусів, які планували диверсії на користь РФ

Німецька поліція заарештувала двох громадян Білорусі, які планували диверсії проти Німеччини на користь Росії і які підозрюються у спробі підпалу оборонного підприємства в Румунії.

Про це стало відомо Der Spiegel, передає "Європейська правда".

Генеральна прокуратура Мюнхена веде розслідування щодо двох білорусів, які, як вважається, планували диверсії у районі Нюрнберга. Як стало відомо виданню з джерел у службах безпеки, підозрювані планували підпалити територію поблизу залізничної колії та лінії електропередачі.

Обидва чоловіки віком 39 та 50 років перебувають під вартою з початку жовтня. Одночасно щодо них ведуть розслідування румунські органи безпеки: за їхніми даними, білоруси нібито брали участь у підпалі промислового парку в румунському місті Брашов у ніч на 14 вересня. Там також розташовані виробничі потужності оборонного підприємства, яке виробляє гранатомети та боєприпаси.

За даними румунської розвідки, обвинувачені належать до диверсійної мережі, керованої Москвою.

Розслідування з німецької сторони ведуть фахівці Баварського центрального управління з боротьби з екстремізмом та тероризмом, яке, серед іншого, відповідає за "справи щодо захисту держави, що мають особливе міжрегіональне значення". Білорусам, яким висунуто звинувачення, інкримінують, серед іншого, агентську діяльність з метою диверсії та змову з метою вчинення підпалу.

У зв’язку з нападом на румунське підприємство проти затриманих у Баварії білорусів також видано європейські ордери на арешт, які видав суд у Бухаресті. Ще одного чоловіка, громадянина України, який нібито брав участь у спробі підпалу в Брашові, затримали в понеділок у Польщі.

Нагадаємо, Служба розвідки Румунії викрила диверсійну мережу, що координувалася з Росії та яка причетна до спроби підпалу на території збройового заводу Carfil у Брашові 14 вересня.

Міністерство закордонних справ Румунії у вівторок викликало посла Росії в Бухаресті для надання роз’яснень щодо диверсії на заводі Carfil у Брашові, за якою нібито стояла мережа, що керується з РФ.