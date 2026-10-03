У Британії двох іранців звинуватили у підготовці теракту проти єврейської громади

У Великій Британії двом громадянам Ірану висунули звинувачення у терористичних злочинах у зв’язку з імовірною змовою проти єврейської громади в Манчестері.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 34-річному Рахману Салехі з Салфорда та 36-річному Саламу Ахмадяну з Ліверпуля висунули звинувачення у підготовці до вчинення терористичного акту або у сприянні іншій особі у вчиненні терористичного акту 20 вересня або раніше.

Чоловіків заарештували в Північному кварталі Манчестера напередодні Йом-Кіпура – дня, що вважається найсвятішим у єврейському календарі.

Поліція з боротьби з тероризмом (CTP) стверджує, що ці двоє чоловіків підтримували зв’язок із третьою особою за кордоном, яка, ймовірно, перебуває в Ірані.

За даними CTP, чоловіків звинувачують в отриманні інструкцій щодо виготовлення хлорної бомби, придбанні рідин, компонентів та обладнання для такого пристрою, вивченні потенційних цілей та проведенні розвідки можливих місць для нападу.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що новина про висунення звинувачень двом іранцям у зв’язку з імовірним замахом буде "глибоко прикрою" для єврейської громади Манчестера.

Ці чоловіки мають з’явитися у Вестмінстерському магістратському суді в суботу, 3 жовтня.

Раніше цього року в Лондоні сталася хвиля підпалів об’єктів, пов’язаних із єврейською громадою. Наприкінці серпня четверо звинувачених у підпалі громадських карет швидкої допомоги в Лондоні, що належать єврейській громадській службі, визнали свою провину.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

Також стало відомо, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад.

Писали, що у британських університетах кількість зафіксованих антисемітських інцидентів зросла майже на 80% порівняно з періодом до нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.