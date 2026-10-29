В Милане задержали мужчину, который готовил теракты в синагоге и мечети

В итальянском Милане задержали 22-летнего молодого человека, который готовил теракты в синагоге и мечети.

Об этом сообщает ANSA, передает "Европейская правда".

Мужчина заранее изучал способы изготовления взрывных устройств и модификации огнестрельного оружия. Готовые устройства он планировал использовать в синагоге и мечети в пригороде Милана.

Во время обыска полицейские обнаружили на его электронных устройствах материалы, пропагандирующие ксенофобию и отрицание Холокоста, а также содержащие идеологию террориста Андерса Брейвика, совершившего массовые убийства в Норвегии в 2011 году.

Также на его электронных устройствах обнаружили следы поиска химических веществ для изготовления взрывчатки.

Ранее в Великобритании двум гражданам Ирана предъявили обвинения в террористических преступлениях в связи с предполагаемым заговором против еврейской общины в Манчестере.

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