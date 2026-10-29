Сікорський критикує Навроцького за зближення з партією антиукраїнського Брауна

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звинуватив президента Кароля Навроцького у симпатіях до проросійських антисемітів через можливе запрошення представника партії "Конфедерація Польської корони" на засідання Ради нацбезпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Під час четвергової пресконференції перед вильотом до Сполучених Штатів Радослава Сікорського запитали про можливу участь представників "Конфедерації Польської корони" у засіданні Ради національної безпеки. Журналіст хотів дізнатися, чи вплине присутність політиків угруповання скандального Гжегожа Брауна на участь представників уряду у зустрічі.

"Ну, це серйозна дилема. Я розумію, що пан президент відчуває симпатію до цих проросійських антисемітів від Брауна", – сказав глава МЗС.

Далі Сікорський звинуватив Кароля Навроцького в тому, що той сприймає свою посаду не як функцію захисника конституції та представника Польщі за кордоном, а як "трамплін для партійно-політичної кар’єри". На його думку, президент також намагається створити навколо президентського палацу власну політичну базу.

Глава польської дипломатії наголосив, що Рада національної безпеки має бути місцем серйозної дискусії про безпеку країни, особливо в ситуації війни за східним кордоном Польщі.

"І одне є певним: пан президент не має жодного обов’язку запрошувати ту чи іншу парламентську фракцію. Це його суверенні рішення. І я не буду розмовляти про питання безпеки Польщі в присутності "російських онуч", – заявив Сікорський. У Польщі "російською онучею" називають тих, хто, на думку мовця, здійснює пропагандистську діяльність на користь РФ або сприяє їй.

На запитання, чи завадила б йому участь у засіданні присутність представників партії Брауна, він коротко відповів: "Дуже".

Заява Сікорського вписується в контекст суперечки, що набирає обертів, щодо участі "Конфедерації Польської корони" у засіданні Ради національної безпеки.

Голова Сейму Влодзімеж Чажастий повідомив, що надіслав Каролю Навроцькому листа, в якому запропонував не запрошувати представників угруповання Гжегожа Брауна на засідання.

Застереження висловив також глава МВС Марчин Кервінський. У четвер під час розмови на Радіо ZET міністр зазначив, що присутність політиків "Конфедерації Польської корони" стала б серйозною проблемою.

Раніше стало відомо, що оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з людьми скандального політика Гжегожа Брауна щодо створення спільного виборчого списку правих сил до Сенату.

Читайте також: План Навроцького: навіщо лідеру Польщі проросійський союзник і чому це – загроза не лише Україні.