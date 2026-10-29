Сикорский критикует Навроцкого за сближение с партией антиукраинского Брауна

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил президента Кароля Навроцкого в симпатиях к пророссийским антисемитам из-за возможного приглашения представителя партии "Конфедерация польской короны" на заседание Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Во время пресс-конференции в четверг перед вылетом в Соединенные Штаты Радослава Сикорского спросили о возможном участии представителей "Конфедерации польской короны" в заседании Совета национальной безопасности. Журналист хотел узнать, повлияет ли присутствие политиков группировки скандального Гжегожа Брауна на участие представителей правительства во встрече.

"Ну, это серьезная дилемма. Я понимаю, что господин президент испытывает симпатию к этим пророссийским антисемитам из окружения Брауна", – сказал глава МИД.

Далее Сикорский обвинил Кароля Навроцкого в том, что тот воспринимает свою должность не как функцию защитника конституции и представителя Польши за рубежом, а как "трамплин для партийно-политической карьеры". По его мнению, президент также пытается создать вокруг президентского дворца собственную политическую базу.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что Совет национальной безопасности должен быть местом серьезного обсуждения вопросов безопасности страны, особенно в условиях войны за восточной границей Польши.

"И одно можно сказать наверняка: у господина президента нет никакой обязанности приглашать ту или иную парламентскую фракцию. Это его суверенное решение. И я не буду обсуждать вопросы безопасности Польши в присутствии "русских портянок", – заявил Сикорский. В Польше "русскими портянками" называют тех, кто, по мнению говорящего, ведет пропагандистскую деятельность в пользу РФ или способствует ей.

На вопрос, помешало бы ему участие в заседании присутствие представителей партии Брауна, он кратко ответил: "Очень".

Заявление Сикорского вписывается в контекст набирающего обороты спора об участии "Конфедерации польской короны" в заседании Совета национальной безопасности.

Председатель Сейма Влодзимеж Чажастый сообщил, что направил Каролю Навроцкому письмо, в котором предложил не приглашать представителей группировки Гжегожа Брауна на заседание.

Оговорки высказал также глава МВД Марчин Кервиньский. В четверг во время интервью на Радио ZET министр отметил, что присутствие политиков "Конфедерации Польской короны" стало бы серьезной проблемой.

Ранее стало известно, что окружение президента Польши Кароля Навроцкого ведет переговоры с людьми скандального политика Гжегожа Брауна о создании совместного избирательного списка правых сил в Сенат.

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