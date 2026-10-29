Через страйк моряків у Греції очікуються перебої у роботі поромних перевезень

У п’ятницю в кількох великих грецьких портах очікуються значні перебої у роботі поромних перевезень, оскільки три профспілки моряків проводять 24-годинний страйк через умови праці, оплату праці та питання безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Страйк торкнеться портів Пірей, Рафіна, Лавріо, Патра, Ігуменіца, Елефсіна та переправи Ріо-Антірріо; очікується, що заплановані рейси поромів будуть скасовані або затримані.

Профспілки вимагають поліпшення колективних трудових угод, підвищення заробітної плати на 12%, скорочення робочого часу та посилення заходів безпеки для екіпажів, що працюють у зонах конфлікту.

Страйк збігається з координованими міжнародними акціями протесту портових робітників, які виступають проти використання портів для перевезення військової техніки та персоналу до зон військових дій.

Грецька федерація портових працівників OMYLE також оголосила про тригодинне припинення роботи з 10:00 до 13:00, посилаючись на занепокоєння щодо автоматизації, трудових прав та колективних переговорів.

Трудовий центр Пірея оголосив окремий 24-годинний страйк у рамках міжнародної мобілізації, до якої, за словами організаторів, долучаються працівники понад 100 портів по всьому світу.

Протестний мітинг заплановано на 10:00 п’ятниці на площі Муніципального театру в Піреї.

Як повідомлялося, у профспілці моряків Хорватії прагнуть домогтися оголошення частини Чорного моря біля берегів Болгарії та Румунії зоною бойових дій після того, як громадянин Хорватії зник безвісти внаслідок атаки дронів на комерційне судно.

Болгарія заявила напередодні про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у її виключній економічній зоні у Чорному морі. Судном управляла грецька компанія.