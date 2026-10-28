Дрони атакували контейнеровоз біля узбережжя Болгарії

Болгарія заявила про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у її виключній економічній зоні у Чорному морі.

Про це повідомив болгарський міністр оборони Димитар Стоянов у середу, інформує Nova, пише "Європейська правда".

За даними Стоянова, у середу три морські безпілотники атакували контейнеровоз приблизно за 21 милю на південний схід від болгарського міста Шабла.

За попередньою інформацією, екіпажу вдалося покинути судно. Усі 18 моряків перебувають у безпеці, підтвердила виданню Maritime.bg грецька компанія, яка управляє судном.

Відомо, що контейнеровоз плавав під ліберійським прапором. Судно вирушило з Ізраїлю, а кінцевим пунктом призначення була Румунія.

Ця атака є частиною серії інцидентів із торговельними суднами в Чорному морі протягом останніх тижнів.

Як відомо, у Чорному морі біля узбережжя Румунії 23 жовтня затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили про загиблого моряка-українця внаслідок інциденту.

13 жовтня комерційне судно затонуло біля чорноморського узбережжя Болгарії внаслідок атаки дронів, що змусило Софію викликати посла Росії.

Раніше Болгарія звернулася до НАТО з проханням надати бойову авіацію, ракетні комплекси та системи протидії дронам на тлі все частіших атак на судна у Чорному морі.