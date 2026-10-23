У Хорватії домагаються оголошення частини Чорного моря зоною бойових дій

У профспілці моряків Хорватії прагнуть домогтися оголошення частини Чорного моря біля берегів Болгарії та Румунії зоною бойових дій після того, як громадянин Хорватії зник безвісти внаслідок атаки дронів на комерційне судно.

Про це повідомляє Jutarnji list, пише "Європейська правда".

Минулого тижня під час атаки безпілотників на танкер Wine Trader у Чорному морі зник безвісти один хорватський моряк, ще один отримав поранення.

Як розповів генеральний секретар профспілки моряків Хорватії Невен Мелван, на борту судна перебували 12 членів екіпажу, зокрема двоє громадян Хорватії, один громадянин Боснії і Герцеговини, а решта – громадяни Беніну.

За його словами, зникли безвісти громадянин Хорватії та шестеро членів екіпажу з Беніну. Мелван додав, що, на жаль, немає підстав для оптимізму щодо їхнього виявлення.

Мелван наголосив, що після цього інциденту через Міжнародну федерацію транспортників (ITF) профспілка звернулася з вимогою оголосити зоною бойових дій район Чорного моря біля берегів Румунії та Болгарії. "Люди гинуть і в Європейському Союзі", – зазначив він.

За словами Мелвана, ініціативу висунули, щоб моряки мали право відмовитися від плавання в цьому районі, а також отримували всі гарантії та права, передбачені у разі перебування у такій зоні. Він додав, що ще слід побачити, наскільки політична воля в Європейському Союзі дозволить ухвалити таке рішення.

Танкер Wine Trader, що ходить під прапором Сан-Марино, перебував за 13 морських миль на південний схід від Суліни, румунського міста поблизу кордону з Україною, коли його було атаковано.

У п’ятницю вранці, 23 жовтня, біля берегів Румунії затонуло комерційне судно під прапором Коморських островів, яке, схоже, було вражене дроном. Рятувальникам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло. Ще трьох зниклих безвісти шукають.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав черговий інцидент з атакованим комерційним судному у Чорному морі в п’ятницю частиною ескалації з боку Росії.