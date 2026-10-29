Из-за забастовки моряков в Греции ожидаются перебои в работе паромных перевозок

В пятницу в нескольких крупных греческих портах ожидаются значительные перебои в работе паромных перевозок, поскольку три профсоюза моряков проводят 24-часовую забастовку из-за условий труда, оплаты труда и вопросов безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Забастовка затронет порты Пирей, Рафина, Лаврио, Патра, Игуменица, Элефсина и переправу Рио-Антиррио; ожидается, что запланированные рейсы паромов будут отменены или задержаны.

Профсоюзы требуют улучшения коллективных трудовых договоров, повышения заработной платы на 12%, сокращения рабочего времени и усиления мер безопасности для экипажей, работающих в зонах конфликта.

Забастовка совпадает с координированными международными акциями протеста портовых рабочих, выступающих против использования портов для перевозки военной техники и персонала в зоны военных действий.

Греческая федерация портовых работников OMYLE также объявила о трехчасовой остановке работы с 10:00 до 13:00, сославшись на опасения по поводу автоматизации, трудовых прав и коллективных переговоров.

Трудовой центр Пирея объявил отдельную 24-часовую забастовку в рамках международной мобилизации, к которой, по словам организаторов, присоединяются работники более 100 портов по всему миру.

Протестный митинг запланирован на 10:00 пятницы на площади Муниципального театра в Пирее.

Как сообщалось, в профсоюзе моряков Хорватии стремятся добиться объявления части Черного моря у берегов Болгарии и Румынии зоной боевых действий после того, как гражданин Хорватии пропал без вести в результате атаки дронов на коммерческое судно.

Болгария заявила накануне об ещё одном случае поражения торгового судна дронами в её исключительной экономической зоне в Чёрном море. Судном управляла греческая компания.