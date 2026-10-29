Мадяр про ідею з Орбаном на чолі ООН: це стало б початком кінця цієї організації

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не вважає свого попередника Віктора Орбана гідним кандидатом на посаду генсека ООН.

Про це він сказав на пресконференції у Празі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Мадяр відповів на запитання щодо інформації з видання The Wall Street Journal, згідно з якою адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує Орбана як кандидата на посаду наступного генерального секретаря ООН. За їхніми даними, Вашингтон заохочував Орбана висунути свою кандидатуру і сам запропонував йому цю ідею.

Мадяр зазначив, що про ООН можна сказати багато негативного, наприклад, про її повільність. Але він додав, що це не мафіозна організація. Він заявив, що Орбан та його уряд перетворили Угорщину на одну з країн із найвищим рівнем корупції, і що троє членів колишнього кабінету Орбана перебувають під арештом.

На його думку, призначення Орбана на чолі організації стане початком кінця ООН. "Я не вважаю за доцільне ставити його на чолі ООН саме з цією метою", – сказав він.

"Єдине, чого він прагне, – це знищити цю організацію", – заявив прем’єр-міністр Угорщини.

Термін повноважень нинішнього Генерального секретаря Антоніу Гутерреша закінчується 31 грудня.

Раніше на можливість висунення Орбана в генсеки ООН відреагував глава МЗС Андрій Сибіга. А його польський колега Радослав Сікорський вважає кумедними такі повідомлення.