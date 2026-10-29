Мадьяр об идее с Орбаном во главе ООН: это стало бы началом конца этой организации

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не считает своего предшественника Виктора Орбана достойным кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Мадяр ответил на вопрос относительно информации из издания The Wall Street Journal, согласно которой администрация президента США Дональда Трампа поддерживает Орбана в качестве кандидата на пост следующего генерального секретаря ООН. По их данным, Вашингтон поощрял Орбана выдвинуть свою кандидатуру и сам предложил ему эту идею.

Мадьяр отметил, что об ООН можно сказать много негативного, например, о её медлительности. Но он добавил, что это не мафиозная организация. Он заявил, что Орбан и его правительство превратили Венгрию в одну из стран с самым высоким уровнем коррупции, и что трое членов бывшего кабинета Орбана находятся под арестом.

По его мнению, назначение Орбана во главе организации станет началом конца ООН. "Я не считаю целесообразным ставить его во главе ООН именно с этой целью", – сказал он.

"Единственное, к чему он стремится, – это уничтожить эту организацию", – заявил премьер-министр Венгрии.

Срок полномочий нынешнего генерального секретаря Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.

Ранее на возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН отреагировал глава МИД Андрей Сибига. А его польский коллега Радослав Сикорский считает забавными такие сообщения.