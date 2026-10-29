Україна отримала енергообладнання від Азербайджану майже на $1,5 млн

В Україну надійшла чергова партія гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням від Азербайджану, загальна вартість якого становить понад 1,47 мільйона доларів США.

Про це повідомила пресслужба українського Міністерства енергетики, пише "Європейська правда".

Вантаж включає, зокрема, девʼять силових трансформаторів, 186 кілометрів електричних кабелів та інше критично важливе обладнання, необхідне для відновлення української енергосистеми після російських атак.

"Новий вантаж енергетичного обладнання – це вагомий внесок партнерів в енергетичну стійкість України та підтримку людей напередодні вже пʼятої воєнної зими", – наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Від початку повномасштабного російського вторгнення через хаби Міненерго в Україну надійшло вже 159 гуманітарних вантажів з Азербайджану з обладнанням загальною вагою понад 2 432,4 тонни.

Серед них: силові трансформатори, трансформаторні підстанції, генератори, електричний кабель та інше критично необхідне обладнання.

Раніше стало відомо, що до Чернігівської області прибув новий силовий трансформатор, який придбали через Фонд підтримки енергетики України за кошти Великої Британії.

Також варто зазначити, що норвезький уряд у вівторок оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.