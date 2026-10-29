Украина получила энергооборудование из Азербайджана почти на $1,5 млн

В Украину поступила очередная партия гуманитарной помощи с энергооборудованием из Азербайджана, общая стоимость которого составляет более 1,47 миллиона долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

Груз включает, в частности, девять силовых трансформаторов, 186 километров электрических кабелей и другое критически важное оборудование, необходимое для восстановления украинской энергосистемы после российских атак.

"Новая партия энергетического оборудования – это весомый вклад партнеров в энергетическую устойчивость Украины и поддержку людей в преддверии уже пятой военной зимы", – подчеркнул министр энергетики Денис Шмыгаль.

С начала полномасштабного российского вторжения через хабы Минэнерго в Украину поступило уже 159 гуманитарных грузов из Азербайджана с оборудованием общим весом более 2 432,4 тонны.

Среди них: силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, генераторы, электрический кабель и другое критически необходимое оборудование.

Ранее стало известно, что в Черниговскую область прибыл новый силовой трансформатор, приобретенный через Фонд поддержки энергетики Украины на средства Великобритании.

Также стоит отметить, что норвежское правительство во вторник объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.