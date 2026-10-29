Глава Єврокомісії не відмовляється від ідеї асоційованого членства для Канади

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила що має намір вивести відносини між ЄС і Канадою на "найвищий можливий рівень".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці ЄК наводить Politico.

Фон дер Ляєн також вказала на можливість надання Канаді статусу асоційованого члена ЄС, незважаючи на те, що кілька країн-членів відхилили цю ідею.

"Канада не може стати повноправним членом ЄС через географічне положення, але ми, обидві сторони, хочемо вивести наші відносини на максимально можливий рівень. Саме тому ми обговорюємо ідею того, щоб Канада стала першим асоційованим членом Європейського Союзу", – заявила фон дер Ляйєн у промові, що пролунала на заході, організованому Інститутом ім. К. Д. Хау.

За її словами, переговори про асоційоване членство будуть зосереджені на поглибленні співпраці у сфері штучного інтелекту, кліматичної та енергетичної політики, а також на зміцненні спільної роботи між Європейською комісією та урядом Канади, зокрема у форматах "парламент – парламент" та "суд – суд", маючи на увазі Європейський суд та Верховний суд Канади.

Як вказала президентка ЄК, такий статус буде доступний "лише нашим найближчим партнерам за межами Європи, які готові разом відкривати нові горизонти – і разом прокласти курс, вийти за межі сьогоднішнього партнерства та прагнути до найамбітнішого бачення, яке ми можемо втілити".

Нагадаємо, у проєкті заяви представників ЄС і Канади, яка має з’явитися за підсумками саміту між сторонами у Монреалі, термін "асоційоване членство", який раніше пропонувала Урсула фон дер Ляєн, не згадується.

Перед тим стало відомо, що Німеччина, Франція та щонайменше шість інших країн-членів ЄС виступили проти використання терміну "асоційоване членство" для позначення поглиблених зв’язків блоку з Канадою.