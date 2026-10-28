ЗМІ: в проєкті заяви саміту Канади та ЄС не згадується "асоційоване членство"

У проєкті заяви представників ЄС і Канади, яка має з’явитися за підсумками саміту між сторонами у Монреалі, термін "асоційоване членство" не згадується.

З проєктом документа ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні з четверга проводитиме у Монреалі саміт із представниками Європейського Союзу – через шість тижнів після того, як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала зробити Канаду першим "асоційованим членом", проти чого вже виступили кілька європейських країн.

У проєкті заяви, з яким ознайомилося агентство, йдеться про створення "ще тісніших зв’язків між Канадою та ЄС", при цьому термін "асоційоване членство" не згадується.

У проєкті заяви зазначається, що робота щодо визначення характеру цих відносин триватиме до наступного саміту ЄС–Канада.

Пропозиція фон дер Ляєн щодо "асоційованого членства" для Канади стала спірним питанням під час переговорів між країнами ЄС щодо декларації.

Німеччина очолила групу країн, яка стверджувала, що не може погодитися з концепцією, яка не має юридичного статусу і ще не доопрацьована до кінця.

Поглиблення зв’язків з Європою є важливою частиною стратегії Карні, спрямованої на зменшення надмірної економічної та безпекової залежності Канади від США з того часу, як президент Дональд Трамп запровадив мита на канадський імпорт.

Проте зусилля Канади щодо зближення з ЄС також ризикують викликати невдоволення Трампа на тлі торговельних переговорів між Канадою та США.

ЗМІ писали, що станом на вівторок, 27 жовтня, в ЄС зберігався розкол щодо того, чи надавати Канаді статус "асоційованого члена": кілька країн відмовилися підписати заяву, що містила цю фразу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина, Франція та щонайменше шість інших країн-членів ЄС виступили проти використання терміну "асоційоване членство" для позначення поглиблених зв’язків блоку з Канадою.

Відповідальний за відносини з Канадою у Європейському парламенті Тобіас Кремер вважає, що ЄС має перетворити свою пропозицію щодо асоційованого членства Канади на повноцінне партнерство, яке виходитиме далеко за межі торгівлі.