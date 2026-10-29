Глава Еврокомиссии не отказывается от идеи ассоциированного членства для Канады

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена вывести отношения между ЕС и Канадой на "наивысший возможный уровень".

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы ЕК приводит Politico.

Фон дер Ляйен также указала на возможность предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС, несмотря на то, что несколько стран-членов отклонили эту идею.

"Канада не может стать полноправным членом ЕС из-за географического положения, но мы, обе стороны, хотим вывести наши отношения на максимально возможный уровень. Именно поэтому мы обсуждаем идею того, чтобы Канада стала первым ассоциированным членом Европейского Союза", – заявила фон дер Ляйен в речи, прозвучавшей на мероприятии, организованном Институтом им. К. Д. Хау.

По её словам, переговоры об ассоциированном членстве будут сосредоточены на углублении сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, климатической и энергетической политики, а также на укреплении совместной работы между Европейской комиссией и правительством Канады, в частности, в форматах "парламент – парламент" и "суд – суд", имея в виду Европейский суд и Верховный суд Канады.

Как указала президент ЕК, такой статус будет доступен "только нашим ближайшим партнерам за пределами Европы, которые готовы вместе открывать новые горизонты – и вместе проложить курс, выйти за пределы сегодняшнего партнерства и стремиться к самому амбициозному видению, которое мы можем воплотить".

Напомним, в проекте заявления представителей ЕС и Канады, которое должно появиться по итогам саммита между сторонами в Монреале, термин "ассоциированное членство", ранее предложенный Урсулой фон дер Ляйен, не упоминается.

Ранее стало известно, что Германия, Франция и как минимум шесть других стран-членов ЕС выступили против использования термина "ассоциированное членство" для обозначения углубленных связей блока с Канадой.