СМИ: на Трампа давят на американские компании, чтобы те принимали российский дизель

Представители администрации США непублично поощряют американские компании принимать российский дизель, который поступает в Соединенные Штаты в рамках "дизельного соглашения", несмотря на предупреждения о юридических рисках для этих компаний.

Об этом стало известно изданию The Washington Sun от отраслевых объединений, вовлеченных в переговоры, пишет "Европейская правда".

Американские компании не хотят брать на себя риски, связанные с закупкой дизельного топлива в России, отчасти из-за того, что демократы в Конгрессе утверждают, что указ президента США Дональда Трампа нарушает законы о санкциях. Несмотря на это, чиновники администрации призывают компании принять грузы с российским дизельным топливом, которые в настоящее время еще направляются в США.

"И Москва, и Вашингтон очень настойчиво призывают их принять эти грузы, в частности предлагая значительные скидки, но они сталкиваются со стеной сопротивления из-за репутационных и юридических рисков", – отметил один из источников.

Представитель Министерства финансов сообщил The Washington Sun, что лицензия на покупку российского дизельного топлива "соответствует мерам, которые ведомство принимало в прошлом", а Министерство "соблюдает действующее законодательство и нормативные акты".

Один из отраслевых аналитиков отметил, что коммерческие владельцы грузов в течение нескольких недель "продавали" их, но так и не смогли найти ни одного покупателя среди американских компаний.

Несколько источников подтвердили, что на момент погрузки на танкеры у дизельного топлива из России не было подтвержденного покупателя.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, старший член постоянного подкомитета Сената по расследованиям, в письмах к владельцам судов, перевозящих российский дизель в США, требовал, чтобы они изменили курс и не доставляли грузы в американские порты.

"Любая компания или лицо, рассматривающее возможность приобретения российского дизельного топлива, должно осознавать, что совершает преступление и что Конгресс следит за этим. Кроме того, они могут быть привлечены к ответственности будущей администрацией, даже если нынешняя закрывает на это глаза", – заявил Блюменталь в комментарии для издания.

Он призвал компании обнародовать информацию о продавцах, покупателях, операторах терминалов и страховщиках, вовлеченных в эту операцию, а также о любых указаниях, предоставленных Министерством финансов.

Хотя танкеры направляются в порты США, отраслевые аналитики и официальные лица заявили, что они, вероятно, изменят конечный пункт назначения на Бразилию, которая закупает значительные объемы дизельного топлива у России со времени введения США санкций в 2022 году.

СМИ писали, что члены Демократической партии США в Сенате и Палате представителей обратились к американским банкам и портам спросьбой сохранить документы, связанные со сделкой президента Дональда Трампа по импорту российского дизельного топлива в США, для дальнейшего расследования.

Напомним, Россия согласилась отменить введенный ею самой запрет на экспорт дизельного топлива и поставлять его на мировые рынки, в частности в США. Это произошло по итогам договоренности между правителем РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 9 октября.

Подробнее читайте в статье: Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу соглашение с Путиным, которое не сработает, и чего ждать дальше