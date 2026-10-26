ЗМІ: демократи просять банки США зберігати записи щодо експорту дизелю з РФ для розслідування

Члени Демократичної партії США в Сенаті та Палаті представників звернулися до американських банків та портів із проханням зберегти документи, пов’язані з угодою президента Дональда Трампа щодо імпорту російського дизельного палива до США.

Про це стало відомо агенції Bloomberg, пише "Європейська правда".

Демократи, які обіцяють розслідувати "дизельну угоду" Трампа просять банки та порти зберегти документи, пов’язані з цією справою, заявляючи, що очікують на подальший контроль з боку Конгресу.

"Потенційна домовленість про імпорт російського дизельного палива також викликає серйозні занепокоєння щодо національної безпеки, з огляду на те, що це фінансуватиме жорстоку та незаконну війну Росії проти України", – написали законодавці у листах, датованих суботою, 24 жовтня.

"Будь-який імпорт російського дизельного палива до США викликає серйозні юридичні питання і може стати предметом судових позовів, а також розслідувань Конгресу", – йдеться у листах, з якими ознайомилось видання.

Листи були надіслані таким банкам, як JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. та Morgan Stanley, а також кільком портам, зокрема Адміністрації портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

Серед підписантів – сенатор-демократ Кріс Кунс, який має очолити впливовий комітет Сенату із закордонних справ, якщо демократи отримають контроль над верхньою палатою, а також сенаторка Елізабет Уоррен, головна представниця демократів у банківському комітеті.

Лист також підписали сенатор Рон Вайден, представник демократів у фінансовому комітеті, та конгресмен Грегорі Мікс, який має очолити комітет із закордонних справ Палати представників.

У Білому домі прокоментували ініціативу Демократичної партії.

"Демократи вже дають зрозуміти, що, як і раніше, вони не мають жодного плану щодо поліпшення життя американців і натомість продовжуватимуть свою десятирічну одержимість розслідуванням діяльності президента Трампа", – зазначила у своїй заяві речниця Білого дому Тейлор Роджерс.

Нагадаємо, Росія погодилася скасувати запроваджену нею самою заборону на експорт дизельного пального та постачати його на світові ринки, зокрема до США. Це відбулось за підсумками домовленості між правителем РФ Владіміром Путіним і президентом США Дональдом Трампом 9 жовтня.

23 жовтня стало відомо, що після домовленості між президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Владіміром Путіним до Нью-Йорка прямує танкер, завантажений російським дизельним паливом.

Раніше двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного пального російського походження на світові ринки.

Більше читайте у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі