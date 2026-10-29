Жертвами залізничної катастрофи в Іспанії стали вже 74 особи

Кількість загиблих у результаті зіткнення двох поїздів в іспанській провінції Толедо зросла до 74 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані зі звіту Комісії з розслідування залізничних аварій (CIAF), які наводить EFE.

У четвер рятувальні служби продовжували операції з вилучення уламків двох поїздів, що зіткнулися.

Крім того, королівське подружжя Іспанії відвідало Університетську лікарню Толедо, щоб побачитися з постраждалими в залізничній аварії.

Вранці у середу два потяги Iryo та AVE зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.