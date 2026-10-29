Жертвами залізничної катастрофи в Іспанії стали вже 74 особи
Новини — Четвер, 29 жовтня 2026, 19:23 —
Кількість загиблих у результаті зіткнення двох поїздів в іспанській провінції Толедо зросла до 74 осіб.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані зі звіту Комісії з розслідування залізничних аварій (CIAF), які наводить EFE.
У четвер рятувальні служби продовжували операції з вилучення уламків двох поїздів, що зіткнулися.
Крім того, королівське подружжя Іспанії відвідало Університетську лікарню Толедо, щоб побачитися з постраждалими в залізничній аварії.
Вранці у середу два потяги Iryo та AVE зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.
Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.
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