Жертвами железнодорожной катастрофы в Испании стали уже 74 человека

Число погибших в результате столкновения двух поездов в испанской провинции Толедо возросло до 74 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные из отчета Комиссии по расследованию железнодорожных аварий (CIAF), которые приводит EFE.

В четверг спасательные службы продолжали операции по извлечению обломков двух столкнувшихся поездов.

Кроме того, королевская чета Испании посетила Университетскую больницу Толедо, чтобы навестить пострадавших в железнодорожной аварии.

Утром в среду два поезда Iryo и AVE столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.