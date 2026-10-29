Жертвами железнодорожной катастрофы в Испании стали уже 74 человека
Новости — Четверг, 29 октября 2026, 19:23 —
Число погибших в результате столкновения двух поездов в испанской провинции Толедо возросло до 74 человек.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные из отчета Комиссии по расследованию железнодорожных аварий (CIAF), которые приводит EFE.
В четверг спасательные службы продолжали операции по извлечению обломков двух столкнувшихся поездов.
Кроме того, королевская чета Испании посетила Университетскую больницу Толедо, чтобы навестить пострадавших в железнодорожной аварии.
Утром в среду два поезда Iryo и AVE столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.
Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.
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