Президент Німеччини закликав Китай повпливати на РФ для припинення війни в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр у четвер закликав Китай чинити більший вплив на Росію, щоб покласти край війні в Україні.

Заяву німецького президента наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

На думку Штайнмаєра, у цій війні, так само як і на Близькому Сході, на кону стоять інтереси Китаю.

Як велика торгова держава, Китай також потребує вільних морських шляхів, безперебійних ланцюгів постачання та надійного енергозабезпечення, наголосив він.

"Чим довше тривають ці конфлікти, тим слабкішою стає світова економіка в цілому – а разом з нею й одна з найбільших її економік: Китай", – зазначив президент Німеччини.

Штайнмаєр торкнувся майбутніх питань, до яких Китай повинен виявляти особливий інтерес: зміни клімату та штучний інтелект.

Він зазначив, що стосовно штучного інтелекту "ми повинні спільно розробити міжнародні рекомендації, щоб ця технологія залишалася під контролем людини".

В останній день державного візиту Штайнмаєр зустрінеться з керівництвом Китаю та проведе переговори, зокрема, з президентом Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, влітку МЗС Німеччини викликало китайського посла для термінових переговорів через повідомлення про те, що російських солдатів навчають у Китаї.

У травні стало відомо, що наприкінці минулого року китайські збройні сили таємно провели навчання для близько 200 російських солдатів на території Китаю. Деякі з них згодом повернулися, щоб воювати в Україні.

Інформація про це була підтверджена спеціальними службами Євросоюзу, повідомив "ЄвроПравді" співрозмовник у Брюсселі на умовах анонімності.