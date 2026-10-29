Президент Германии призвал Китай повлиять на РФ с целью прекращения войны в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг призвал Китай оказать большее влияние на Россию, чтобы положить конец войне в Украине.

Заявление немецкого президента приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По мнению Штайнмайера, в этой войне, так же как и на Ближнем Востоке, на кону стоят интересы Китая.

Как крупная торговая держава, Китай также нуждается в свободных морских путях, бесперебойных цепочках поставок и надёжном энергоснабжении, подчеркнул он.

"Чем дольше длятся эти конфликты, тем слабее становится мировая экономика в целом – а вместе с ней и одна из крупнейших её экономик: Китай", – отметил президент Германии.

Штайнмайер затронул будущие вопросы, к которым Китай должен проявлять особый интерес: изменение климата и искусственный интеллект.

Он отметил, что в отношении искусственного интеллекта "мы должны совместно разработать международные рекомендации, чтобы эта технология оставалась под контролем человека".

В последний день государственного визита Штайнмайер встретится с руководством Китая и проведет переговоры, в частности, с президентом Си Цзиньпином.

Напомним, летом МИД Германии вызвал китайского посла для срочных переговоров из-за сообщений о том, что российских солдат обучают в Китае.

В мае стало известно, что в конце прошлого года китайские вооруженные силы тайно провели учения для около 200 российских солдат на территории Китая. Некоторые из них впоследствии вернулись, чтобы воевать в Украине.

Информация об этом была подтверждена спецслужбами Евросоюза, сообщил "ЕвроПравде" собеседник в Брюсселе на условиях анонимности.