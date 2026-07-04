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Берлін підтвердив, що китайського посла викликали на розмову через навчання вояків РФ

Новини — Субота, 4 липня 2026, 19:54 — Марія Ємець

В МЗС Німеччини підтвердили інформацію ЗМІ про те, що китайського посла запрошували на термінову розмову у зв’язку з повідомленнями про навчання російських військових у Китаї.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини підтвердив, що Німеччина у четвер запросила термінову розмову з послом Китаю у зв'язку з повідомленнями, що Китай навчав російських військовослужбовців. 

Спершу про це з посиланням на джерела повідомили німецькі ЗМІ. 

Звернення з проханням про термінову зустріч із послом є засобом чіткого дипломатичного протесту, але не офіційним викликом посла.  

Посольство Китаю у п’ятницю не надало коментарів, але раніше назвало звинувачення безпідставними. 

У травні стало відомо, що наприкінці минулого року китайські збройні сили таємно провели навчання для близько 200 російських солдатів на території Китаю. Деякі з них згодом повернулися, щоб воювати в Україні. 

Інформація про це була підтверджена спеціальними службами Євросоюзу, повідомив "ЄвроПравді" співрозмовник у Брюсселі на умовах анонімності.

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Війна з РФ Німеччина Китай
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