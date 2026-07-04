Берлін підтвердив, що китайського посла викликали на розмову через навчання вояків РФ

В МЗС Німеччини підтвердили інформацію ЗМІ про те, що китайського посла запрошували на термінову розмову у зв’язку з повідомленнями про навчання російських військових у Китаї.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини підтвердив, що Німеччина у четвер запросила термінову розмову з послом Китаю у зв'язку з повідомленнями, що Китай навчав російських військовослужбовців.

Спершу про це з посиланням на джерела повідомили німецькі ЗМІ.

Звернення з проханням про термінову зустріч із послом є засобом чіткого дипломатичного протесту, але не офіційним викликом посла.

Посольство Китаю у п’ятницю не надало коментарів, але раніше назвало звинувачення безпідставними.

У травні стало відомо, що наприкінці минулого року китайські збройні сили таємно провели навчання для близько 200 російських солдатів на території Китаю. Деякі з них згодом повернулися, щоб воювати в Україні.

Інформація про це була підтверджена спеціальними службами Євросоюзу, повідомив "ЄвроПравді" співрозмовник у Брюсселі на умовах анонімності.