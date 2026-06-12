У ЄС знайшли докази участі Китаю в тренуванні солдатів РФ, що воювали проти України

Китай тренував на своїй території сотні російських солдат, які потім брали участь у війні Росії проти України, причому вказана інформація була підтверджена спеціальними службами Євросоюзу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомив обізнаний з питанням високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Знайдені докази тренування Китаєм сотень військовослужбовців збройних сил Росії для подальшої участі в агресії проти України.

"Інформацію щодо тренування Китаєм російських солдатів підтвердили наші служби. Тренування відбувалося на кількох тренувальних базах у Китаї, його отримали сотні російських військових", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він зауважив, що Китай заперечує факт навчання солдатів, які після цього опинилися на війні на території України, але ЄС має беззаперечні докази.

Посадовець ЄС повідомив, що стосунки ЄС та Китаю, і зокрема, це питання, обговорюватиметься міністрами закордонних справ Євросоюзу у понеділок, 15 червня.

Також будуть обговорені торговельні стосунки ЄС та Китаю, та, зокрема, залежність оборонної промисловості ЄС від китайських постачальників та можливість її припинення.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за посилення торговельних заходів ЄС проти Китаю.

Так само єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович днями заявив, що хоче, аби ЄС взяв приклад з США у торговельних переговорах з Китаєм.

В той самий час, президент Франції Емманюель Макрон скликав відеоконференцію за участю країн G7 та Китаю, присвячену питанням подолання глобальних економічних дисбалансів.

Нагадаємо, Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь.