Ультраправа партія лідирує в опитуванні громадської думки в Румунії

Після затвердження в Румунії проєвропейського уряду на чолі з Лукою Нікулеску ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) залишається найбільш популярною політсилою в країні з 34% підтримки.

Про це свідчать результати опитування центру CURS, проведеного 22-27 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, якби парламентські вибори в Румунії відбулися наступної неділі, партія AUR набрала б 34% голосів. За нею йде Соціал-демократична партія (PSD) із 26%.

Третє місце посіла б Національно-ліберальна партія (PNL) із 16%.

Союз порятунку Румунії (USR) – здобув би 8%. Партія етнічних угорців UDMR увійшла б до парламенту з 5% голосів.

Більшість румунів (77%), вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, тоді як 18% переконані у протилежному. Ще 5% респондентів не висловили своєї думки.

Згідно з опитуванням, зниження цін та вартості життя є ключовим пріоритетом, який учасники опитування визначили для уряду Луки Нікулеску; про це зазначили 41% опитаних. На другому місці – підвищення зарплат і пенсій (39%), за ним йде зниження податків і зборів (27%). Водночас 23% респондентів згадали про скорочення бюджетного дефіциту та державних витрат, а 22% – про реформу державного управління.

Опитування провели за допомогою методу комп’ютеризованих телефонних інтерв’ю (CATI) серед вибірки з 1 068 респондентів віком від 18 років, яка є репрезентативною для дорослого населення Румунії.

Нагадаємо, 20 жовтня, Палата депутатів та Сенат Румунії офіційно затвердили новий уряд на чолі з Лукою Нікулеску, що поклало край кількамісячній політичній кризі та відвернуло країну від перспективи дострокових виборів.

Успішне затвердження уряду Нікулеску запобігло оголошенню дострокових парламентських виборів, на яких ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона потенційно міг стати лідером у голосуванні.

В опитуванні, проведеному у липні, AUR став партією з найбільшою підтримкою виборців з 40% підтримки.

Детальніше на цю тему у статті Румунія народила уряд. Як багатомісячна політична криза лишила ультраправих поза владою