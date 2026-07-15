Румунські ультраправі залишаються найпопулярнішою політсилою

Ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи PSD.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Опитування IRES, проведене на замовлення соціал-демократів, засвідчило, що у разі проведення виборів найближчої неділі переможцем став би ультраправий Альянс за об’єднання румунів з 40% голосів.

Соціал-демократи опинились би на другому місці з 21%; на третьому – Національно-ліберальна партія (PNL) з 17%, Союз порятунку Румунії (USR) – на четвертому з 10%. Партія етнічних угорців UDMR з 3% не здолала би виборчий бар’єр, як і скандальні ультраправі SOS Romania та POT з 2% і 1%.

Збір даних для опитування проводився 29 червня – 2 липня серед 1002 дорослих респондентів методом CATI. Максимальна можлива похибка становить ±3,1%.

Інше весняне опитування показало, що лідер AUR Джордже Сіміон очолює рейтинг довіри до політиків країни.

Нагадаємо, у Румунії вже понад два місяці триває політична криза – відколи соціал-демократи вирішили вийти з коаліції, а потім проголосували за недовіру уряду Іліє Боложана. Президенту Нікушору Дану поки не вдалося домовитись із політсилами про формат уряду, який мав би підтримку парламенту.

Перший запропонований президентом позапарламентський кандидат Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку.

Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.