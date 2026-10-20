Парламент Румунії затвердив уряд Луки Нікулеску 

У вівторок, 20 жовтня, Палата депутатів та Сенат Румунії офіційно затвердили новий уряд на чолі з Лукою Нікулеску, що поклало край кількамісячній політичній кризі та відвернуло країну від перспективи дострокових виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

За новий уряд проголосували 280 депутатів з необхідних 233 голосів. Проти виступили 58 парламентарів.

Новий прем’єр-міністр Лука Нікулеску – дипломат, колишній журналіст, який до цього був тимчасовим заступником міністра закордонних справ, – став четвертим кандидатом, якого президент Нікушор Дан запропонував на цю посаду.

Затвердження нового уряду стало можливим після того, як свою підтримку висловила Соціал-демократична партія, найбільша політсила у парламенті. Вони отримають 11 міністерських портфелів в новому уряді, зокрема посаду міністра оборони. Її обійме сенатор Штефан-Раду Опря. Міністерство закордонних справ очолить незалежний кандидат, кар’єрний дипломат Денуц Себастьян Некулеску.

Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Після цього президент Румунії Нікушор Дан робив кілька невдалих спроб висунути кандидата у прем’єр-міністри. Однак вони не отримували необхідної підтримки.

Успішне затвердження уряду Нікулеску запобігло оголошенню дострокових парламентських виборів, на яких ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона потенційно міг стати лідером у голосуванні.

AUR залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи.

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