Ультраправая партия лидирует в опросе общественного мнения в Румынии

После утверждения в Румынии проевропейского правительства во главе с Лукой Никулеску ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) остается самой популярной политической силой в стране с 34% поддержки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра CURS, проведенного 22–27 октября, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы в Румынии состоялись в следующее воскресенье, партия AUR набрала бы 34% голосов. За ней следует Социал-демократическая партия (PSD) с 26%.

Третье место заняла бы Национально-либеральная партия (PNL) с 16%.

Союз спасения Румынии (USR) набрал бы 8%. Партия этнических венгров UDMR вошла бы в парламент с 5% голосов.

Большинство румын (77%) считают, что страна движется в неправильном направлении, тогда как 18% убеждены в обратном. Еще 5% респондентов не высказали своего мнения.

Согласно опросу, снижение цен и стоимости жизни является ключевым приоритетом, который участники опроса определили для правительства Луки Никулеску; об этом отметили 41% опрошенных. На втором месте – повышение зарплат и пенсий (39%), за ним следует снижение налогов и сборов (27%). В то же время 23% респондентов упомянули о сокращении бюджетного дефицита и государственных расходов, а 22% – о реформе государственного управления.

Опрос был проведен с помощью метода компьютеризированных телефонных интервью (CATI) среди выборки из 1 068 респондентов в возрасте от 18 лет, которая является репрезентативной для взрослого населения Румынии.

Напомним, 20 октября Палата депутатов и Сенат Румынии официально утвердили новое правительство во главе с Лукой Никулеску, что положило конец продолжавшемуся несколько месяцев политическому кризису и отвратило страну от перспективы досрочных выборов.

Успешное утверждение правительства Никулеску предотвратило объявление досрочных парламентских выборов, на которых ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симиона потенциально мог стать лидером голосования.

В опросе, проведенном в июле, AUR стал партией с наибольшей поддержкой избирателей, набрав 40% голосов.

Подробнее на эту тему в статье Румыния родила правительство. Как долгий политический кризис оставил ультраправых без власти