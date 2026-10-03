Фінляндія засудила російські удари по Києву

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен засудила російські удари по українській столиці.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Валтонен заявила, що протягом останнього тижня Росія "завдала ударів по школах, лікарнях, житлових будинках, об’єктах енергетичної інфраструктури та Національній академії наук України в Києві".

"Це повномасштабна варварська війна проти життя та майбутнього українського народу. Вона має закінчитися", – акцентувала глава МЗС Фінляндії.

Вона додала, що Фінляндія надає допомогу у вигляді засобів протиповітряної оборони та "інших життєво важливих засобів, що рятують життя".

Раніше президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм фінським колегою Александром Стуббом на тлі російських ударів по українських регіонах.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з представником НАТО захист України від російських атак.