Финляндия осудила российские удары по Киеву

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен осудила российские удары по украинской столице.

Об этом она написала в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Валтонен заявила, что в течение последней недели Россия "нанесла удары по школам, больницам, жилым домам, объектам энергетической инфраструктуры и Национальной академии наук Украины в Киеве".

"Это полномасштабная варварская война против жизни и будущего украинского народа. Она должна закончиться", – подчеркнула глава МИД Финляндии.

Она добавила, что Финляндия оказывает помощь в виде средств противовоздушной обороны и "других жизненно важных средств, спасающих жизни".

Ранее президент Владимир Зеленский пообщался со своим финским коллегой Александром Стуббом на фоне российских ударов по украинским регионам.

А министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с представителем НАТО защиту Украины от российских атак.