Зеленський та Стубб обговорили підтримку України на тлі ударів Росії

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм фінським колегою Александром Стуббом на тлі російських ударів по українських регіонах.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський поінформував Стубба про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору проти українських міст і громад.

Зокрема вони обговорили, що саме може найбільш відчутно підтримати захист та посилити F-16 та ППО загалом.

"Майже всю цю добу, від ночі, у Києві та інших наших містах і регіонах триває повітряна тривога, зберігається постійна загроза реактивних "шахедів". Вночі також були удари балістикою", – додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що основною ціллю нічного російського удару була енергетика столиці та Київщини.

Також вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.