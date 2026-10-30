ЗМІ: Пентагон просив країни Балтії стримати різкі заяви про Росію

Протягом останніх тижнів представники Пентагону начебто звернулися до кількох країн НАТО з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

Про це стало відомо Reuters від чотирьох обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Зазначається, що вони аргументували це тим, що деякі заяви європейських лідерів та посадовців підривають безпеку континенту.

За словами співрозмовників, серед країн, які отримали заклики стримувати публічні заяви: Литва, Латвія та Естонія. Водночас невідомо, чи були ці повідомлення, передані під час двосторонніх зустрічей, доведені до відома урядів інших європейських країн.

Один зі співрозмовників розповів, що серед коментарів, які привернули увагу американських посадовців були: зауваження європейських лідерів про те, що Росія опинилася в безвихідному становищі й вдається до дедалі відчайдушніших заходів, оскільки її вторгнення в Україну сповільнюється до повзучого темпу.

Вони зазначили, що одним із американських посадовців, які донесли це повідомлення, був керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі – ключова фігура в процесі поточного перегляду чисельності американських військ у Європі.

Жоден зі співрозмовників не зазначив, що ця порада була висловлена у конфронтаційній манері.

Також одне з джерел розповів, що Колбі нещодавно сказав одному з балтійських чиновників, що не слід "дразнити" росіян. За його словами, Колбі навів як приклад некорисної риторики публічні заяви європейців про те, що Росія "загнана в кут, як щур".

Ще один зі співрозмовників розповів, що під час окремої недавньої зустрічі Пентагон закликав естонську делегацію бути "стриманою" у своїх заявах.

За словами одного з європейських посадовців, поради Пентагону, хоч і були висловлені в дружньому тоні, викликали здивування.

Агентство звернулося до представника Пентагону з проханням прокоментувати цю інформацію.

"Приватні розмови між союзниками залишаються саме такими, тому ми не будемо коментувати ці твердження", – сказав він.

Варто зауважити, що нещодавно глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.

А Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.

У Великій Британії стартувала кампанія Be Ready, яка має на меті підготувати країну до наслідків кліматичної кризи, технологічної залежності та загроз з боку ворожих держав. У нових урядових рекомендаціях кожному британцеві рекомендується мати запаси до дев’яти літрів води у пляшках та харчі на три дні.