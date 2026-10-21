Бундесвер вперше класифікував загрозу російських диверсій як "значну"

Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.

Про це йдеться у внутрішніх документах Бундесверу, з якими ознайомилося видання Sueddeutsche Zeitung, передає "Європейська правда".

У звіті попереджається про безпосередню загрозу російських гібридних атак проти німецьких збройних сил.

У внутрішньому документі йдеться, що Росія перетнула "раніше очікувану червону межу шкідливих намірів, що включають кінетичний та/або смертельний вплив" проти Німеччини та Бундесверу із застосуванням бойових безпілотників.

Переоцінку загрози провели після низки інцидентів з дронами у Німеччині. На початку серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" провалилася атака за допомогою дрона, оснащеного вибухівкою. Відповідальність за інцидент німецький уряд поклав на Росію.

Незабаром після цього у Вунсторфі, неподалік від важливої авіабази, випадково виявили ще один дрон. За конструкцією він схожий на літальний апарат із Лейпцига і, ймовірно, також був оснащений вибухівкою. Якщо в аеропорту Лейпцига, очевидно, йшлося про спробу знищення українських вантажних літаків, то дрон із Вунсторфа, ймовірно, мав бути використаний проти літаків Бундесверу.

"Якщо інцидент у Лейпцигу ще можна було оцінити як опосередковану загрозу для Бундесверу, то інцидент у Вунсторфі, найімовірніше, свідчить про те, що Бундесвер став безпосередньою ціллю", – наголошується у звіті.

Згідно з прогнозом на основі оцінок розвідувальних служб, слід очікувати погіршення ситуації в короткостроковій перспективі, і найближчим часом, ймовірно, будуть вжиті подальші заходи.

"Ці інциденти підкреслюють, що Росія вже тривалий час майже напевно має здатність і, дуже ймовірно, тепер також посилений намір діяти проти сил та об’єктів Бундесверу, а також партнерів, таких як Україна, у Німеччині", – йдеться у внутрішньому звіті Збройних сил Німеччини.

Там наголошується, що метою таких дій "дуже ймовірно, є намір дестабілізації, який наразі зосереджений на політичному та загальносуспільному ослабленні підтримки, яку Німеччина надає Україні".

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер нещодавно заявив, що бачить небезпеку насильницького конфлікту з Росією, а протистояння між країнами, за його словами, набуло "нової, небезпечної якості".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".