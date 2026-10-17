Туск очікує ескалації гібридної війни Росії до Різдва

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє WP Wiadomosci.

Під час брифінгу після саміту Європейської ради в Брюсселі Туска запитали про слова колишнього голови Ради національної безпеки Яцека Севери, який у розмові на Radio Zet зазначив, що цієї зими слід очікувати "вирішального акорду" у гібридній війні, яку Росія веде проти Європи.

"Я не займаюся власними прогнозами чи інтуїцією. Для мене важливі знання та конкретні вказівки щодо того, що робити і як діяти – як від наших, українських, так і від союзних спецслужб. Усе це складає один очевидний висновок: можна очікувати певної ескалації ще до Різдва", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Як він зазначив, "зима буде дуже важкою, насамперед щодо кордонів, залізничних колій – усього того, що на українському боці може слугувати для транспортування, зокрема газу, нафти чи продовольства".

"Очікуймо, як і досі, тільки в більшому масштабі, спроб диверсій чи якихось провокацій у Польщі. У Латвії вже бачили людей у формі, Литва очікує на якусь серйозну провокацію. Натомість одне є очевидним: Росія буде посилювати цю ескалацію та перевірятиме нашу реакцію – у цьому й полягає проблема", – сказав він.

Нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький звинуватив Туска у "розпалюванні страху" щодо можливого нападу Росії на НАТО. Польський президент заявив, що за останній час рівень російської загрози не змінився.

Туск у відповідь подякував йому "за чесність".

У вересні голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що уряд Туска використовує повідомлення щодо загрози з боку Росії для отримання політичних вигод.