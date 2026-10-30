Молдова та Румунія підпишуть угоду про військову співпрацю

Молдова та Румунія підпишуть угоду про військове співробітництво, яка передбачає можливість спільних закупівель військової техніки в рамках фінансового інструменту Security Action For Europe (SAFE).

Про це сказав міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Newsmaker, пише "Європейська правда".

За словами Носатого, угода передбачає доступ до європейської програми SAFE, в рамках якої Молдова разом із румунською армією братиме участь у закупівлі італійських військових вантажівок.

Також він сказав, що 2 листопада відвідає Румунію, де зустрінеться з міністром оборони та підпише угоду.

"Угода про військове співробітництво з Румунією. (…) Що б ми не робили, ми робимо це в інтересах країни та в інтересах збройних сил. Ми підпишемо угоду, що надає доступ до програми SAFE, в рамках якої ми будемо здійснювати спільні закупівлі з румунською армією військової техніки, виробленої італійською оборонною промисловістю, – акцентував Носатий.

Раніше прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску заявляв, що його країна веде переговори з Молдовою щодо спільної розробки програм боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, що Молдова та Україна уклали 26 жовтня угоду про військово-технічне співробітництво. Документ допоможе країнам обмінюватися досвідом у цій сфері та використовувати технологічні рішення, розроблені й випробувані Україною для захисту повітряного простору.