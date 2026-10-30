Молдова и Румыния подпишут соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает возможность совместных закупок военной техники в рамках финансового инструмента Security Action For Europe (SAFE).

Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По словам Носатого, соглашение предусматривает доступ к европейской программе SAFE, в рамках которой Молдова совместно с румынской армией будет участвовать в закупке итальянских военных грузовиков.

Также он сообщил, что 2 ноября посетит Румынию, где встретится с министром обороны и подпишет соглашение.

"Соглашение о военном сотрудничестве с Румынией. (…) Что бы мы ни делали, мы делаем это в интересах страны и в интересах вооруженных сил. Мы подпишем соглашение, предоставляющее доступ к программе SAFE, в рамках которой мы будем осуществлять совместные закупки с румынской армией военной техники, произведенной итальянской оборонной промышленностью, – подчеркнул Носатый.

Ранее премьер-министр Румынии Лука Никулеску заявлял, что его страна ведет переговоры с Молдовой о совместной разработке программ по борьбе с беспилотниками.

Напомним, что Молдова и Украина 26 октября заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ поможет странам обмениваться опытом в этой сфере и использовать технологические решения, разработанные и опробованные Украиной для защиты воздушного пространства.