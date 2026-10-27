Румунія обговорює з Молдовою спільну розробку систем боротьби з дронами

Румунія веде переговори з Молдовою щодо спільної розробки програм боротьби з безпілотниками.

Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску під час візиту до Кишинева, його цитує Logos-Press, повідомляє "Європейська правда".

Водночас влада в Бухаресті близька до завершення переговорів щодо якнайшвидшого придбання таких систем для потреб власної оборони.

"Розвиток програми щодо безпілотників у Румунії – один із пріоритетів урядової програми. Ми ведемо поглиблені переговори, які вже наближаються до завершення, щоб у найкоротші терміни отримати системи боротьби з безпілотниками. Спочатку це будуть системи, які вам уже відомі, а потім – ті, які ми будемо виробляти в Румунії. Ми також обговорюємо з партнерами з Республіки Молдова можливість спільної роботи над програмами боротьби з безпілотниками", – заявив румунський прем’єр.

Він наголосив, що захист громадян та зміцнення співпраці у сфері оборони набувають особливого значення на тлі російських атак та пов’язаних із ними загроз безпеці в регіоні.

"Російські атаки є неприйнятними, а захист має бути забезпечений усім громадянам – як у Республіці Молдова, так і в Румунії. Ми ведемо змістовні переговори щодо зміцнення нашої співпраці у сфері оборони. Існує також програма SAFE, про яку ви добре знаєте і яка зміцнить оборонну промисловість Румунії. При цьому будуть і спільні вигоди для обох країн. Ми будемо цілеспрямовано працювати над посиленням захисту наших громадян", – зазначив Нікулеску.

Румунський прем’єр також розповів про співпрацю з Україною у розвитку галузі безпілотників, зокрема з урахуванням досвіду їхнього застосування в умовах реальних бойових дій.

Нагадаємо, на початку жовтня міністерства оборони Румунії та Польщі підписали лист про наміри щодо співпраці в рамках фінансового інструменту Security Action For Europe (SAFE).

А у травні Міністерство національної оборони Румунії підписало новий контракт на постачання дронів, призначених для виконання завдань спостереження та розвідки в рамках програми ЄС SAFE.