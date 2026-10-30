ЄС та Канада домовились про тісніше партнерство, яке не передбачає членства в Євросоюзі

Європейський Союз та Канада на спільному саміті у Монреалі започаткували новий формат партнерства – "Альянс ЄС-Канада заради майбутнього", метою якого є створення спільного простору процвітання та економічної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву саміту, опубліковану пресслужбою Єврокомісії.

Лідери ЄС та Канади у п’ятницю оголосили про створення формату "Альянс за майбутнє", який ґрунтуватиметься на принципі взаємності в промислових секторах, де обидві сторони домовилися поглибити стратегічну співпрацю, а також побудови більш інтегрованих та стійких ланцюгів постачання на ринках.

Формат передбачає ще більш активне партнерство у сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Йдеться про співпрацю у сферах міжнародного миру та кризового управління, санкцій, оборонної промисловості, морської безпеки, космічної безпеки, гібридних загроз та стійкості.

Зазначається, що ЄС та Канада зосередяться на спільних пріоритетах, починаючи від країн сусідства ЄС – України, Молдови та держав Західних Балкан, закінчуючи Індо-Тихоокеанським регіоном, Африкою, Латинською Америкою та Карибським басейном.

Сторони висловили готовність продовжувати діалог щодо ключових сфер співпраці в рамках регулярних самітів, спільних міністерських комітетів та комітетів.

Крім того, до наступного саміту ЄС-Канада наступного року буде визначено концепцію ще тіснішого партнерства Канади з блоком, яка не передбачає повного членства.

Зазначимо, що у спільній заяві саміту не вжито формулювання про асоційоване членство для Канади.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн на саміті у Монреалі знову згадала про можливість надання Канаді статусу асоційованого члена ЄС.

Перед тим стало відомо, що Німеччина, Франція та щонайменше шість інших країн-членів ЄС виступили проти використання терміну "асоційоване членство" для позначення поглиблених зв’язків блоку з Канадою.